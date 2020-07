La Amerigo Vespucci saluta Pozzuoli e Bacoli L’affascinante veliero della Marina Militare, diretto ad Ischia, in navigazione nel golfo Flegreo

La nave-scuola della Marina Militare Italiana, la "Amerigo Vespucci", tra le più affascinati di tutta la marina italiana, ha salutato oggi pomeriggio le città di Pozzuoli e Bacoli.

Il veliero ha attraversato il golfo flegreo mentre era in navigazione per Ischia. La nave ha attirato centinaia di persone, che si sono assiepate nei luoghi panoramici delle due città per ammirarla.

Il passaggio era stato annunciato dai sindaci di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, "La Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, transiterà a largo delle coste di Bacoli. Saluterà la città nel giorno di S. Anna, festa patronale. Navigherà al largo dei porti di Baia e Marina Grande . E' un grande onore!", e dal sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, che ha scritto: "La nave più bella del mondo omaggia anche il nostro golfo. Tripudio di fascino!"