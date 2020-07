Covid: nuovo focolaio a Pozzuoli 5 persone sono risultate positive, ad annunciarlo è stato il sindaco Vincenzo Figliolia

Sono 5 le persone che sono risultate positivi al coronavirus a Pozzuoli. A comunicarlo è il Sindaco della città flegrea, Vincenzo Figliolia, che su Facebook ha scritto: “Cinque nostri concittadini sono risultati positivi al test Covid-19. Me ne ha dato notizia l'ASL Napoli 2 Nord. Quattro appartengono al mondo ospedaliero. Una di queste persone è domiciliata a Pozzuoli ma non residente. Stanno completando il link epidemiologico di ciascuno di loro. Il virus non è scomparso: tutti dobbiamo ricordare di mantenere la distanza, indossare la mascherina e lavare spesso le mani.

Più prudenza è necessaria. Non abbassiamo la guardia Sono 104 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall'inizio dell'epidemia. 9persone sono attualmente contagiate, 82 persone sono guarite definitivamente, 13 persone sono decedute”.

Torna dunque la paura in una città che dall’inizio dell’epidemia si è trovata a dover fronteggiare l’emergenza.