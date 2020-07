Tra i bagnanti completamente nudo: arrestato bengalese Quando i poliziotti l'hanno raggiunto ha tentato di fuggire via mare

Prendeva il sole, ma completamente nudo in mezzo agli altri bagnanti. E' accaduto a Napoli: in via Posillipo alcuni bagnanti hanno contattato gli agenti di polizia per segnalare quell'uomo completamente nudo. Era su una piattaforma adibita a solarium, e quando i poliziotti lo hanno raggiunto lui si è divincolato, spingendo violentemente uno degli agenti per tentare di fuggire in mare e poi attraverso una spiaggia, ma è stato raggiunto. L'uomo, un 25enne bengalese con precedenti di polizia, è stato arrestato per atti osceni e resistenza a Pubblico Ufficiale.