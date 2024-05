Napoli, i tifosi vogliono solo Conte: ora De Laurentiis ci riflette seriamente Operazione costosa, ma il presidente domani potrebbe dare qualche indizio sul prossimo allenatore

Sale l'attesa per il nuovo allenatore del Napoli: la stagione ha ormai poco da dire, con le ultime due partite e l'obiettivo Europa sempre più difficile. Le aspettative sono ormai per il futuro, ai quali i tifosi guardano con speranza e non senza preoccupazione dopo la pessima annata del post scudetto. Il nome che circola in città è solo uno: Antonio Conte. E' lui il grande favorito dei tifosi, che ritengono l'ex Inter e Juventus il nome giusto per ripartire. Curriculum da vincente e carisma e personalità innegabili ne fanno una garanzia. Con la nostalgia per Spalletti ancora forte, l'allenatore pugliese sembra essere l'unico a poter dare entusiasmo a una tifoseria sconfortata.

Ed è ciò che avrebbe capito anche De Laurentiis, che ha dato il via ai contatti per valutare la fattibilità economica: Conte ha richieste molto alte, anche perché si parla di un biennale. La spesa ammonterebbe a quasi 20 milioni lordi a stagione, cifra imponente senza gli introiti Champions garantiti nel futuro. Ecco perché il presidente studia i rischi e i benefici, e probabilmente domani potrebbe dare qualche indizio. Tornerà a parlare in conferenza stampa a Posillipo, dove presenterà i due ritiri estivi in Trentino e in Abruzzo. Forse non è il caso di aspettarsi annunci, ma sicuramente arriverà qualche indicazione. Intanto venerdì il Napoli giocherà a Firenze, con Calzona che dovrà prepararsi a rinunciare a Osimhen: pronto Simeone al suo posto.