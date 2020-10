Sacerdote positivo: chiesa chiusa ai fedeli Il parroco ha dato notizia ai fedeli attraverso i social

Sacerdote positivo al Coronavirus e chiesa chiusa ai fedeli. A Ercolano il parroco del Sacro Cuore di Gesù, Marco Ricci, ne dà notizia sulla pagina Facebook della sua positività in seguito a un tampone di controllo effettuato ''nonostante tutte le precauzioni sempre prese in chiesa, durante la messa e altrove''. Intanto, ci sono buone notizie sulle condizioni di salute degli anziani ospiti della casa di riposo privata 'Pio XII' a Portici (Napoli) dove nei giorni scorsi si sono registrati 57 positivi al covid. ''Gli ospiti negativi al Covid sono in buone condizioni generali", ha fatto sapere il sindaco, Vincenzo Cuomo.