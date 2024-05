Trovato morto in casa a Castellammare: indagini in corso L'intervento della polizia all'alba di oggi

Sono in corso indagini sulla morte di un 37enne di origine ucraina che viveva in una delle minuscole e fatiscenti abitazioni del centro storico di Castellammare di Stabia. Gli agenti del commissariato locale sono stati chiamati poco dopo le 5 di stamane nella casetta abitata da Dmitro Chubii, l'extracomunitario trovato senza vita. A quanto sembra l'uomo avrebbe partecipato a una serata tra connazionali durante la quale sarebbero stati consumati alcolici. La prima ipotesi è stata quella di omicidio, ma i contorni della vicenda sono diventati confusi a mano a mano che si procedeva con gli interrogatori, dal momento che i partecipanti alla serata hanno sostenuto di non ricordare nulla. Non si esclude nemmeno l'ipotesi della morte accidentale. Il 37enne sarebbe tornato a casa ferito e poi sarebbe deceduto in mattinata. La salma è stata trasferita all'obitorio del cimitero di Castellammare di Stabia, in attesa dell'autopsia, mentre proseguono le indagini della Polizia di Stato.