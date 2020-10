Il sindaco di Pozzuoli Figliolia: chi ha visto qualcosa parli Un appello per fare luce sulla morte della 72enne investita e uccisa a Lucrino

Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, nell’espirare il suo cordoglio per la morte della 72enne investita e uccisa a Lucrino, ha voluto rivolgere un appello alla cittadinanza affinché chi ha elementi utili si faccia avanti con le forze dell’ordine che stanno facendo le indagini.

“Esprimo profondo cordoglio a nome mio, dell'Amministrazione e dell'intero Consiglio comunale, al marito e ai figli della signora investita a Lucrino e a tutta la famiglia Cutolo - ha scritto su Facebook il primo cittadino puteolano - È straziante quanto avvenuto. Le indagini al momento sono ancora in corso, e al termine di queste potremo tutti capire meglio la dinamica. I carabinieri stanno ascoltando una persona in queste ore. Un appello: se qualcuno ha visto qualcosa, qualche dettaglio, collabori per ricostruire l'accaduto. Prestare soccorso alle persone è un dovere innanzitutto morale. Non ci sono parole che possano giustificare un comportamento simile: chi ha sbagliato, soprattutto se consapevolmente, deve assumersi tutte le proprie responsabilità. Un ringraziamento ai Carabinieri di Pozzuoli che stanno lavorando sul caso incessantemente da stamattina presto, senza tralasciare nulla”.