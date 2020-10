Pozzuoli: il sindaco proroga la chiusura del Comune Resterà chiuso fino al 31 ottobre la sede centrale del Municipio in via Tito Livio al Rione Toiano

Resterà chiuso al pubblico per altri 7 giorni la sede centrale del Municipio in via Tito Livio al Rione Toiano di Pozzuoli. La decisione è stata presa dal primo cittadino puteolano, Vincenzo Figliolia, in via precauzione per l’emergenza Covid-19.

Il provvedimento è stato dunque prorogato fino al 31 ottobre e riguarderà tutti gli uffici presenti all'interno del complesso municipale, ad eccezione dell'Ufficio Protocollo e dell'Ufficio ricezione atti giudiziari. I

l prolungamento della chiusura è scattato in seguito ai contagi registrati all'interno della struttura che hanno riguardato tra l'altro anche un dirigente ed un consigliere comunale.

A far scattare il primo blocco dell'attività al pubblico nella sede centrale fu la positività di un addetto alla sicurezza.

Successivamente si sono avute le forzate chiusure del parcheggio Multipiano di via Napoli e dell'ufficio del cittadino nel centro storico. Ma ciò che preoccupa in città è l'escalation di casi positivi che nelle ultime 24 ore hanno fatto registrare 32 casi positivi con situazioni di criticità anche all'interno di una nota struttura industriale con sede ad Arco Felice. Almeno 30 casi accertati e controlli periodici obbligatori su tutti i dipendenti.

A Pozzuoli dall'inizio della pandemia si sono avuti tra i residenti 512 casi positivi con 265 casi nelle ultime due settimane, di questi 331 sono attualmente contagiati, 168 sono guariti definitivamente e 13 sono i decessi.