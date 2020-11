Somma Vesuviana: il sindaco decide nuove strette anticovid Suole chiuse fino al 29 novembre e chiusura dei distributori automatici di alimenti e bevande

Il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, ha annunciato di voler prolungare la sospensione in presenza delle scuole di ogni ordine e grado fino al 29 novembre, e disposto la chiusura dei distributori automatici di alimenti e bevande sul territorio a partire dalle 20.

A Somma Vesuviana nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 55 casi di Covid, che hanno portato a 753 i positivi attivi sul territorio. Nell'ordinanza firmata oggi, Di Sarno ha inoltre vietato il consumo ai tavoli nei bar nei giorni prefestivi e festivi, e disposto l'obbligo di igienizzare i carrelli della spesa almeno due volte al giorno. Disposto inoltre l'obbligo di sanificare spazi comuni nei condomini almeno una volta al mese. Fino al 29 novembre, infine, resta la sospensione dell'attività in presenza, in tutte le scuole di ogni ordine e grado e proroga di chiusura del cimitero, mercato settimanale, parchi, e circoli, oltre al divieto di aggregazione e riunione anche all'aria aperta.

"Con questa ordinanza - ha spiegato il sindaco - è anche fatto obbligo per tutte le piccole e medie strutture di vendita, di esporre all'esterno dell'esercizio un cartello indicante il numero massimo di avventori che possono trovarsi contemporaneamente all'interno dei locali, in base alla superficie netta calpestabile, in modo da garantire il distanziamento fisico secondo le normative vigenti".