Torre Annunziata: positivo un dipendente del tribunale L’ufficio della volontaria giurisdizione è stato chiuso per procedere a sanificazione

Un dipendente del tribunale di Torre Annunziata è risultato positivo al Covid-19 e il settore dove l’uomo presta servizio è stato chiuso per sanificare.

Nei giorni scorsi sono stati effettuati una serie di tamponi ai lavoratori venuti a contatto con casi accertati di contagio al coronavirus. In seguito a questi controlli ‘’è stata riscontrata la positivita' al Covid-19 di un funzionario amministrativo - scrive ora il presidente del palazzo di giustizia, Ernesto Aghina in una comunicazione inviata tra gli altri al presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati - operante presso l'ufficio della volontaria giurisdizione posto al piano terra. Si è conseguentemente disposta l'immediata chiusura del medesimo ambiente per l'opportuna sanificazione. La relativa quarantena di tutti gli addetti al settore - viene sottolineato ancora - comporterà inevitabilmente una forzata riduzione nei prossimi giorni del servizio, che potrà essere garantito da un unico addetto''.