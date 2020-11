Partita di calcio a Piazza Mercato, arrivano i carabinieri Due giovani identificati e sanzionati, sequestrate le porte utilizzate per la partitella

Piazza Mercato vive la zona rossa in modo diverso rispetto a come questa particolare situazione è stata normata. Già domenica scorsa il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli aveva denunciato, con tanto di foto su Facebook, lo svolgimento di una vera e proprio partita di calcio in piazza.

Ieri pomeriggio nella stessa Piazza Mercato si è ripetuta la stessa scena di domenica, ma questa volta sono arrivati i carabinieri della compagnia Stella, allertati dai cittadini della zona. I militari hanno interrotto la partitella a cui stavano partecipando una decina di ragazzi che sono riusciti a fuggire.

Due giovani di 21 e 23 anni sono stati identificati e sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa anticontagio.

Le due porte utilizzate per la partita sono state sequestrate.

Immagini che comunque fanno discutere e mettono in risalto la difficoltà di controllare un territorio così particolare e così difficile come quello partenopeo.