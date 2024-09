Il sindaco Manfredi: Loren forse la più grande icona vivente della nostra città Il primo cittadino per il 90esimo compleanno: proiezione di uno dei suoi film nelle scuole

"Sophia Loren è una delle grandi icone, forse la più grande icona vivente della nostra città, della nostra cultura e della nostra bellezza e anche della nostra internazionalità".

Così Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, a proposito dei 90 anni della grande attrice. "A lei va un grandissimo augurio e ringraziamento per quello che ha fatto per noi. Ci auguriamo che continui ad essere un punto di riferimento per i nostri territori e soprattutto per le nuove generazioni. Abbiamo pensato di ricordarla con la proiezione di uno dei suoi film più iconici nelle scuole, proprio perché i nostri ragazzi possano conoscere un grande simbolo della nostra città" ha concluso il sindaco Manfredi.