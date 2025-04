Accoglienza turistica a Napoli: "Buona la prima, andiamo avanti così" Il bilancio (parziale) del primo fine settimana in vista delle festività: il piano del Comune

Napoli ha risposto bene alla prima ondata di turisti arrivati in città nel weekend della Domenica delle Palme. E' stata l'occasione per testare tutti i servizi messi in campo dall'Amministrazione comunale che, tre anni fa, ha istituito una task force interassessorile – Turismo, Mobilità, Salute e Verde, Polizia Municipale - per predisporre il potenziamento dei principali servizi in caso di flussi turistici straordinari. Per le feste di Pasqua ed i ponti del 25 aprile e del 1° Maggio, l'Osservatorio turistico cittadino stima l'arrivo di 1 milione di visitatori. Lo rende noto Palazzo San Giacomo.

Infopoint itineranti (Minicar brandizzata)

Nello scorso fine settimana è stato garantito il nuovo servizio di infopoint itinerante attraverso una minicar che consente al personale di muoversi dal centro storico al lungomare, con soste in piazza Dante, piazza Carità, largo Berlinguer, all'incrocio con via De Deo (salita con murales di Maradona) e lungo via Partenope, tra i Giardini del Molosiglio fino a Piazza Vittoria. I turisti hanno richiesto in particolare informazioni sugli eventi presenti in città, sui mezzi pubblici e i collegamenti con le isole.

Infopoint fissi

Anche gli infopoint fissi hanno retto all'elevato afflusso di turisti, in prevalenza provenienti da Francia e Spagna, ed in numero maggiore rispetto alle settimane precedenti. Gli addetti hanno distribuito materiale informativo e fornito informazioni utili per consentire di trascorrere al meglio il soggiorno in città. In particolare, le richieste hanno riguardato i Quartieri Spagnoli, il Cristo Velato, il lungomare di Mergellina, San Gregorio Armeno, il Monastero di Santa Chiara, Castel dell'Ovo, Maschio Angioino, Palazzo Reale, nonché zone panoramiche quali largo San Martino, Posillipo e l'ascensore di Monte Echia.

Tante le informazioni anche su musei, parchi, percorsi giubilari e sulla nuova terrazza Beverello. Per i mezzi di trasporto, le maggiori richieste hanno riguardato la linea 6 della metropolitana e le tratte di aliscafi e traghetti per raggiungere le isole. Frequenti, inoltre, le informazioni richieste sui siti di Pompei e del Vesuvio, nonché sugli eventi in programma in città.

Servizi igienici

I servizi igienici installati in diversi punti della città – di cui 8 fissi presso Piazza Trieste e Trento e 5 mobili (1 in via Riviera di Chiaia; 2 a Mezzocannone; 2 in via Cesare Battisti 40, angolo via Fabio Filzi) – hanno resistito alla presenza del grande afflusso turistico ed efficaci si sono dimostrati gli interventi di pulizia disposti per tre volte al giorno.

Trasporti

L'assessorato alla Mobilità ha potenziato, per queste festività, anche i servizi di trasporto. Da venerdì a domenica sono stati 350mila i passeggeri sulla Linea 1. Per le funicolari, invece, questi i numeri degli utenti trasportati:

Funicolare Centrale

venerdì 13.700

sabato 14.200

domenica 10.700

Funicolare di Montesanto

venerdì 10.200

sabato 11.000

domenica 9.500

Funicolare di Chiaia

venerdì 12.500

sabato 14.000

domenica 10.000

Rispetto al mese scorso registrato un incremento di circa il 20%.



Linee Tram

Hanno funzionato a pieno regime anche le linee tramviarie 412 e 421, tra parcheggio Brin, piazza Garibaldi, piazza Municipio, con mezzi in partenza ogni 7 minuti. Ecco il dato sulle presenze: Venerdì/sabato/domenica- 30.000



Tutti i venerdì e sabato l'ultima corsa di metro Linea 1 da Piscinola è alle ore 01.20, da Centro Direzionale alle ore 01.32. Nelle giornate interessate dal prolungamento il corridoio di collegamento linea 1 e linea 2 del Museo chiuderà alle ore 23.15, e il corridoio uscita Porto stazione Municipio alle ore 22.00.

Per quanto riguarda la linea 1 della Metropolitana, durante l'intero orario di esercizio è prevista una corsa ogni 9 minuti.

La Linea 6, che collega il quartiere Fuorigrotta con piazza Municipio, ha ripreso le corse lungo tutta la tratta e continua a osservare l'orario 7-15.



L' ascensore di Monte Echia è accessibile da Santa Lucia dal lunedì alla domenica, dalle ore 07:00 alle ore 22:00. Si prevede il prolungamento fino a mezzanotte che sarà comunicato nei prossimi giorni da ANM.

Alibus

Il collegamento Porto-Stazione centrale-Aeroporto sarà garantito da 12 Alibus che, in caso di necessità, saliranno a 13. Su treni, funicolari e Alibus sarà possibile usare TAP&GO con pagamento con carta di credito o bancomat senza fare alcun biglietto.

Taxi

Resta in vigore fino al 15 giugno, in via sperimentale, la nuova disciplina dei turni per garantire il servizio nel weekend, nelle fasce pomeridiane e serali, anche nei periodi di maggiore affluenza. In strada l'intera flotta di taxi, oltre 2 mila vetture che coprono l'intero arco della giornata su 4 turni, suddivisi in tre gruppi per ciascuna fascia oraria.

Igiene urbana

Il programma di potenziamento dei servizi di igiene urbana avrà inizio il prossimo 18 aprile e si prolungherà fino al 5 maggio, con una concentrazione maggiore nei giorni festivi e post-festivi e nei weekend. Nello scorso fine settimana sono stati ottimizzati i servizi ordinari, potenziando le zone cittadine a maggiore flusso turistico e intervenendo a seconda delle necessità di volta in volta rilevate.

Polizia Municipale

Sabato circa 300 agenti impiegati tra cui:

Agenti impiegati per controllo movida: 30

Agenti per controllo manifestazione Med5: 104

Agenti per controllo zona piazza Garibaldi e Aeroporto: 42

Domenica: Agenti totali impiegati per controllo territorio 327 tra manifestazioni religiose, movida, Stazione, Aeroporto, via Toledo e Lungomare