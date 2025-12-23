Casa. A Napoli singolare protesta attivisti campagna "Resta abitante" RIallestito albero Natale in piazza Municipio con messaggi delle famiglie

Dopo aver coinvolto famiglie e persone a rischio sfratto o già sfrattate per lasciare messaggi personalizzati su casette di cartone gli attivisti della Campagna Resta Abitante e dello sportello antisfratto le hanno usate questa mattina per ri-allestire l'albero di Natale di piazza Municipio. Una denuncia situazionista, spiegano in una nota gli attivisti, "in questo Natale di over-tourism per rimarcare che la mancanza di qualsiasi freno alla speculazione immobiliare sugli affitti brevi ha già moltiplicato sfratti e affitti rendendo il diritto alla casa una chimera per troppe e troppi abitanti di questa città". "E il regolamento di cui parla il comune - denunciano gli attivisti - in mancanza di un blocco immediato e di soglie credibili non migliorerà la situazione. Si parla di un 30% di case per gli affitti brevi, il che significa accettare passivamente il violento danno sociale che si sta facendo alla città". Presto, annunciano, "la mobilitazione per il diritto alla casa tornerà nelle strade..."