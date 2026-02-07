M5S, Flocco: "Gravi e inaccettabili le scritte contro Manfredi" "Un episodio grave e inaccettabile, che condanniamo con decisione"

“La scritta comparsa sui muri di Bagnoli durante il corteo contro l’America’s Cup - “nella colmata mettiamoci Manfredi” – rappresenta un episodio grave e inaccettabile, che condanniamo con decisione. Il confronto, anche quando acceso, deve sempre restare nei confini del rispetto e della civiltà.

Il dissenso e la protesta sono strumenti legittimi, ma non possono mai tradursi in offese personali o in atti di vandalismo che avvelenano il clima del dibattito pubblico”.

Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Ambiente, Salvatore Flocco.

“Il dialogo è fondamentale - continua Flocco - e non può essere sostituito da linguaggi violenti o provocazioni che non aiutano alcuna causa. Difendere la qualità del dibattito pubblico significa pretendere rispetto per le persone e per i luoghi della nostra città. Napoli merita un confronto serio, civile e all’altezza delle sfide che ha davanti”.