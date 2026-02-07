Genoa-Napoli 2-3, Spinazzola: «Vittoria pesante, siamo con Buongiorno» Il calciatore degli azzurri: «Lotteremo per qualcosa d'importante»

Esulta Leonardo Spinazzola per il successo conquistato al fotofinish dal Napoli sul campo del Genoa. Una partita dura ma che, nonostante l'inferiorità numerica, ha consentito agli azzurri di portare a casa tre punti d'oro.

«È stata una partita tosta ma alla fine bella perché i tre punti sono pesanti e ci volevano», ha detto il calciatore dei partenopei in sala stampa, rivolgendo anche un pensiero al suo compagno di squadra. «Era importante anche per Buongiorno che ha fatto due errori che nel calcio ci stanno: siamo con lui, tutta la squadra lo è. Ora recuperiamo per martedì, ci teniamo tanto», ha aggiunto Spinazzola per il quale la vittoria conquistata sul campo del Genoa può avere un peso importante.

«Un segnale al campionato? Con tutte le difficoltà lotteremo per qualcosa di importante, vedremo quale sarà la nostra posizione a fine anno ma noi lottiamo e lottare è la nostra parola».