Napoli da infarto: vittoria al fotofinish (2-3) contro il Genoa Decide un rigore di Hojlund a tempo scaduto: blindato il terzo posto

Un Napoli tutto cuore espugna il campo del Genoa (2-3) al termine di una partita da infarto e decisa a tempo scaduto da un rigore di Hojlund. L’avvio a “Marassi” è da incubo: dopo appena 11 secondi Buongiorno commette un errore, regalando un rigore al Genoa che viene trasformato con freddezza da Malinovskyi. Il Napoli reagisce con rabbia e, dopo essersi riorganizzato, piazza un uno-due letale: al 20’ è Hojlund a siglare il pari; un minuto dopo arriva il raddoppio di McTominay che ribalta il risultato.

La sfortuna però si abbatte sui campioni d’Italia che all’intervallo perdono lo scozzese per infortunio. A inizio ripresa altro pasticcio di Buongiorno che consente a Colombo di siglare il 2-2. Il Napoli alla mezz’ora resta anche in dieci (rosso a Juan Jesus per doppia ammonizione). Ma all’ultimo respiro Vergara si procura un rigore che viene trasformato da Hojlund. Tre punti d’oro per il Napoli che blinda il terzo posto e continua la sua corsa.

GENOA-NAPOLI 2-3

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi (29'st Masini), Ellertsson, Martin (29'st Messias); Vitinha (44'st Cornet), Colombo (19'st Ekuban). In panchina: Leali, Sommariva, Amorim, Zatterstrom, Onana, Sabelli, Ekhator, Otoa. Allenatore: De Rossi.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno (14'st Beukema), Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay (1'st Giovane, 32'st Olivera), Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. In panchina: Contini, Milinkovic-Savic, Lukaku, Alisson, Prisco, De Chiara. Allenatore: Conte. ARBITRO: Massa di Imperia.

RETI: 3'pt (rig) Malinovskyi, 20'pt e 50'st (rig) Hojlund, 21'pt McTominay, 12'st Colombo.

NOTE: Al 31'st Juan Jesus espulso per doppia ammonizione. Ammoniti: Meret, Vasquez, Juan Jesus, Marcandalli, Spinazzola. Angoli: 4-3. Recupero: 2', 4'.