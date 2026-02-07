Sorrento, ko a Casarano: Giraudo e Versienti affondano i costieri Passo indietro per la formazione di Serpini

Passo indietro del Sorrento dopo la vittoria sul Catania e ko a Casarano: sconfitta maturata nella ripresa per mano di Giraudo e Versienti. Serpini ha dovuto rinunciare ai difensori Fusco e Di Somma oltre a Santini davanti e Paglino sulla corsia destra. Dentro dal primo minuto il neo acquisto Portanova. Pronti via e Leonetti si è fatto anticipare da Portanova al momento di battere a rete. Ferrara al 14' ha sfiorato il gol in percussione con il mancino, palla a lato. Sempre Ferrara ha messo in crisi la difesa ospite al 21' ma Solcia ha respinto miracolosamente. Prima vera parata di Del Sorbo al 28' su destro di Versiente. Miracolo invece del portiere del Sorrento al 36' su colpo di testa di Santarcangelo da ottima posizione.

Ripresa al via senza cambi e dormita del Sorrento sul corner dal quale è arrivato il gol di Giraudo su cross forte di Ferrara dopo l'angolo di Chiricò. Rossoneri più vivi con l'ingresso di D'Ursi ma è stato ancora pericoloso il Casarano al 16' con Chiricò (palla a lato). Pugliesi al raddoppio con Versienti al 28' dopo un'azione insistita ed anche un po' fortuita del neo entrato Cerbone sulla sinistra. Gioco, partita e incontro anche perché nel recupero Bacchin si è superato prima su Ricci e poi su D'Ursi congelando il 2-0 finale.

CASARANO-SORRENTO 2-0

RETI: Giraudo 3', Versienti 27' s.t.

CASARANO (3-4-3): Bacchin; Giangy, Mercadante, Bachini; Versiente (dal 37' s.t. Caiazzo), D'Alena (dal 17' s.t. Palumbo), Ferrara, Giraudo; Chiricò, Santarcangelo, Lionetti (dal 17' s.t. Cerbone) (Chiorra, Patrignani, Gega, Barone, Martina, Leo, Di Dio). All.: Di Bari

SORRENTO (3-4-2-1): Del Sorbo; Portanova, Solcia, Colombini (dal 37' s.t. Milan); Cangianiello (dal 30' s.t. Bernabeo), Capezzi (dal 30' s.t. Potenza), Cuccurullo, Crecco; Ricci, Esposito (dal 6' s.t. D'Ursi); Sabbatani (Harrasser, D’Aniello, Diop, Tonni, Vilardi). All.: Serpini

ARBITRO: D’Eusanio di Faenza (Galigani-Arshad; Acquafredda/Fedele).

Note: cielo velato, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 2000 circa, di cui una trentina da Sorrento. Amm.: Colombini (S), Ferrara, D'Alena, Gianfy (C). Rec.: 1' p.t., 6' s.t.

