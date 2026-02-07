Genoa-Napoli 2-3, De Rossi contro il Var: «Sta diventando pericoloso» « È tutto molto frustrante, non meritavamo la sconfitta»

Daniele De Rossi mastica amaro per la sconfitta subita dal suo Genoa contro il Napoli e non risparmia critiche al Var. «Dobbiamo lavorare sui dettagli, sul cercare di difendere meglio contro questo regolamento che c’è adesso. Dobbiamo essere passivi in area di rigore, ormai è tutto cambiato. È tutto molto frustrante, questi ragazzi non meritano di uscire a testa bassa da questo stadio. Abbiamo giocato una partita di grandissima intensità. In settimana lavoriamo tantissimo e abbiamo tenuto testa ad una squadra forte. Il rigore? Siamo tutti sulla stessa barca. Oggi tocca a me, domani a qualcun altro. E lo dice uno che era il primo tifoso del Var. Gli stiamo dando un potere molto pericoloso, è difficile tornare indietro. È un peccato per tutti, subiremo tutti rigori del genere».

Sulla gestione della gara avuta dalla squadra rossoblu: «Ognuno sa che tipo di allenatore vuole essere. Noi abbiamo giocato con equilibrio contro una squadra forte. Poi con l’uomo in più dovevamo provarci, lo stadio ci spingeva, forse con il senno di poi avrei potuto far altre scelte ma abbiamo perso due punti in modo assurdo. Non mi sottraggo dalle mie responsabilità ma non ho condiviso la scelta sul rigore».