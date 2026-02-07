Genoa-Napoli 2-3, Conte fa 400 in carriera e rilancia: «Prova da grande» Il tecnico: «McTominay ha avuto un fastidio, spero di recuperarlo per martedì»

Con la vittoria conquistata a "Marassi" contro il Genoa, Antonio Conte ha centrato la 400esima vittoria in carriera. «Io penso di essere un allenatore molto fortunato e poco bravo», ha detto con ironia il tecnico del Napoli che ha poi parlato della partita disputata dai suoi ragazzi.

«Abbiamo fatto tutto noi, c’è poco da dire. È una vittoria che ha un valore altissimo perché, dopo 30 secondi, abbiamo subito il rigore e siamo andati sotto in un ambiente caldissimo, contro una squadra forte. Abbiamo reagito, abbiamo ribaltato la situazione. Eravamo in dominio assoluto durante la partita. Nel secondo tempo un altro infortunio nostro ha portato il risultato sul 2-2. Era una situazione che ci poteva ammazzare sportivamente, abbiamo reagito anche in dieci e abbiamo fatto gol vincendo una partita pesante. Complimenti al Genoa che ha dimostrato di essere un’ottima squadra».

Conte ha poi parlato della situazione infortunati: «Io non posso giocare perché c’è un regolamento che te lo impedisce, altrimenti una mano potevo darla», ha esordito il tecnico. «McTominay da inizio anno sta andando avanti con questo problema tendineo, ci sono momenti in cui s’infiamma di più. Il ragazzo mi aveva dato ampia disponibilità a rientrare ma ho preferito non rischiarlo. Mi auguro possa recuperare per martedì, abbiamo un quarto di finale di Coppa Italia e abbiamo bisogno di 11 giocatori. Affronteremo una squadra che non ha giocato questo turno e metterà i titolari. Anguissa? Ha recuperato dal problema avuto in Nazionale ma ora ha un problema ala schiena. Gilmour ha recuperato dall’operazione ma ha ancora un po’ di fastidio. Sapete come si dice: 'Armiamoci e partiamo'», ha concluso l'allenatore del Napoli.