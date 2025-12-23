Giochi 2026. Fiamma olimpica attraversa Napoli, Cannavaro accende braciere Staffetta da Torre Annunziata a Piazza Plebiscito, passando per Scampia

Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano: queste le città che la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 ha toccato oggi in Campania prima di arrivare a Napoli. Durante la giornata, la Fiamma - accompagnata da un convoglio separato rispetto a quello principale - ha attraversato anche Marcianise, con tappa nella sede Coca-Cola HBC Italia che ha compiuto 50 anni di attività nel 2024, e Caivano.

Nel capoluogo il viaggio è partito, sotto una pioggia battente, alle 15:51 da Scampia (viale della Resistenza - via Antonio Labriola - via Tancredi Galimberti - via Bakù - via Roma verso Scampia) per poi proseguire lungo corso Secondigliano, piazza Di Vittorio, calata Capodichino, via Arenaccia, corso Novara, piazza Garibaldi, piazza Mancini, corso Umberto I, piazza Giovanni Bovio, via Cardinale Guglielmo Sanfelice, via Monteoliveto, via S. Anna dei Lombardi, piazza Sette Settembre, via Toledo, piazza Carità, via Cesare Battisti, piazza Giacomo Matteotti, via Armando Diaz, via Medina, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, via Riccardo Filangieri Candida Gonzaga, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Nazario Sauro, via Cesario Console per giungere poi nella tappa finale di piazza Plebiscito.

Qui a chiudere il percorso della fiamma a Napoli accendendo il braciere è stato Fabio Cannavaro in un'ultima parte di staffetta a cui hanno partecipato, tra gli altri, Ciro Ferrara, i The Jackal e Massimiliano Rosolino. Sul palco del Plebiscito presenti il governatore della Campania Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.