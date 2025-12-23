Napoli: Asl 2 Nord, cambio di passo su sanita' di prossimita' Necessaria governance integrata tra ospedale e territorio

"Associare alle nuove strutture modelli di gestione dell'assistenza flessibili ed efficienti sulla base delle vocazioni di ciascun territorio. Cosi' anche le aree piu' critiche e, per loro natura, difficili da incasellare in uno schema organizzativo rigido e ripetitivo riusciranno a rispondere concretamente alla domanda di salute che proviene dai cittadini". Lo ha affermato Monica Vanni, al primo brindisi di Natale da direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord, ribadendo che "la vera scommessa sara' cambiare passo e puntare ad una governance integrata tra ospedale e territorio per virare verso una sanita' in grado di fornire ai cittadini le risposte piu' appropriate possibili".

Per rilanciare questa sfida, il nuovo direttore generale di una delle Asl piu' grandi d'Italia ha scelto il tradizionale scambio di auguri nella sede di Frattamaggiore, alla presenza di tutte le componenti aziendali. Con lei in Sala Cerqua anche il direttore amministrativo Carmela Zito e il direttore sanitario Pasquale Di Girolamo Faraone, che hanno richiamato lo spirito di comunita' che caratterizza l'azienda. Un video istituzionale ha aperto i lavori, sintetizzando il punto di partenza dell'azione della nuova direzione strategica, mentre nel suo intervento introduttivo Vanni ha posto l'accento sull'attivita' amministrativa e di gestione dei servizi sanitari avviata nei primi quattro mesi di mandato.