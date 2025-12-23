McTominay: "Neres ha fatto delle magie in Supercoppa" Il centrocampista del Napoli: "Col nuovo modulo il mio approccio è cambiato. Prima giocavo avanzato"

Scott McTominay celebra il trionfo del Napoli in Supercoppa Italiana e guarda al futuro con determinazione e grandi ambizioni. Il centrocampista, intervistato da Thmanyah dopo la vittoria del trofeo, ha condiviso emozioni, analisi tattiche e prospettive per il futuro. "Abbiamo offerto una grande prestazione, creato molte opportunità e forse avremmo potuto segnare ancora di più. Poi c'è stato il capolavoro di David Neres, una giocata fuori dal comune". McTominay ha poi approfondito il suo ruolo nel nuovo schema tattico: "Con il 3-4-2-1 il mio approccio è cambiato. Prima giocavo più avanzato, ora invece mi inserisco negli spazi arrivando in corsa nell’area avversaria. Le occasioni ci sono sempre e per me è essenziale rimanere concentrato e dare tutto ciò che ho".

La gioia per la vittoria della Supercoppa è palpabile: "Sono estremamente felice per questo successo. È un passo importante che ci aiuta a crescere e ci infonde ulteriore fiducia". Con uno sguardo rivolto alle sfide europee, il centrocampista scozzese non nasconde il desiderio di eccellere: "In Champions League vogliamo puntare al massimo risultato. Quando hai vinto Scudetto e Supercoppa, devi continuare a pensare in grande e a dare tutto in ogni partita". Infine, un pensiero al passato con lo United e un cenno agli insegnamenti di Ferguson: "Qui ho trovato una grande spinta da parte dei compagni e dell'allenatore. Questo supporto mi ha permesso di esprimermi al meglio".

