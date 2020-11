De Luca ai medici: "Ho sempre difeso il vostro lavoro" Il Governatore: basta polverone mediatico

Coronavirus, calano i contagi in Campania sono 2.022 i nuovi casi ma si registrano altri 36 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 19.063 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 10,6%.

Intanto continua il botta e risposta tra il Governatore e i medici, dopo la diretta di De Luca di venerdì. Il Governatore dice, in un nuovo comunicato pubblicato sulla sua pagina social: “Stiamo assistendo in queste ore a un ennesimo polverone mediatico fondato sul nulla. Abbiamo difeso e tutelato da sempre il lavoro straordinario fatto dai sanitari e dopo 24 ore, ci troviamo difronte a strani comunicati proposti da soggetti da nessuno chiamati in causa". Quella di De Luca è una replica ai comunicati di tutti i sindacati dei medici di ieri in merito alle sue parole nella diretta fb di venerdì.Il Governatore nella sua nota intanto liquida la questione come ennesima strumentalizzazione mediatica riproponendo la sua dichiarazione di venerdì “a tutela del 99 per cento del personale e a tutela dei diritti dei cittadini".

Medici, sindacati e sanitari si sono detti indignati e offesi dalle frasi del governatore. A partire da Giuseppe Galano, presidente dell’Aaroi Emac regionale - che aveva bollato come «offensive le parole del Governatore».

Per Silvestro Scotti, presidente dell’ordine dei Medici di Napoli aveva accusato di De Luca di cercare capri espiatori per nascondere le incapacità organizzative del sistema». «Attacchi indegni» aveva commentato Stefano Caldoro. «È la peggiore mortificazione che colpisce un’intera categoria» ha detto invece Valeria Ciarambino, vice- presidente del Consiglio regionale e capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle.