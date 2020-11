Napoli, venerdi un altro sciopero dei trasporti L'astensione dal lavoro e' prevista dalle 11 alle 15 venerdi' 4 dicembre

Sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale, indetto da Fit Cisl e Faisa Cisal, che, venerdi' 4 dicembre, interessera' la citta' di Napoli. L'astensione dal lavoro e' prevista dalle 11 alle 15. A darne notizia l'Azienda Napoletana Mobilita' che, si legge in una nota, garantira' le fasce di garanzia nel seguente modo: funicolari di Chiaia, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle 10:40. Il servizio riprendera' con la prima corsa pomeridiana delle 15:20. Impianto di Mergellina restera' chiuso. Per la metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola e da Garibaldi alle 10:30. Il servizio riprendera' con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle 15:51 e da Garibaldi alle 16:31. Per tram, bus e filobus stop al servizio dalle 11:00 alle ore 15:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Le motivazioni, ancora la nota, riguardano turni di lavoro e lo straordinario del personale, le attivita' di sanificazione, pulizia e manutenzione di mezzi e luoghi di lavoro. Tutte le informazione e gli aggiornamenti al numero verde 800 639525 e sui profili social Anm.