Giro d'Italia: arrivo a Napoli, vittoria per Kooij. Riposo con tappa a Caivano Appuntamento alle 12 prima a Cardito, poi a Caivano, al parco Livatino

Il Giro d'Italia ha raggiunto Napoli, arrivo della nona tappa iniziata ad Avezzano in mattinata. La Campania riabbraccia la carovana con la vittoria in volata di Olav Kooij e con Tadej Pogacar in maglia rosa. Domani sarà primo giorno di riposo e Caivano riceverà la visita del Giro con un ospite d'eccezione, Faustino Coppi, il figlio del Campionissimo e di Giulia Occhini. Appuntamento alle 12 prima per le strade del centro di Cardito con la carovana accompagnata dalla Polizia Municipale. Staffetta dei caschi bianchi a Caivano con l'ingresso al parco Livatino. Alle 12.30 è prevista la sosta con il via a uno show musicale e di intrattenimento. Ci sarà anche il pullman Azzurro della Polizia Stradale per le attività rivolte a sensibilizzare i ragazzi a comportamenti corretti alla guida e al rispetto del codice della strada.