Ferrigno, "Il presepe è identità culturale, non possiamo perderlo" "E' un elemento fondante della memoria collettiva"

"Non possiamo accettare la perdita della nostra identità culturale". A dirlo è Marco Ferrigno, storico maestro presepiale di San Gregorio Armeno, intervenendo sulla decisione di alcuni Comuni di non esporre il presepe durante le festività natalizie. Ferrigno chiarisce che il tema va oltre la dimensione artigianale e riguarda il senso stesso del Natale. "Al di là della mia professione, sento il dovere di dirlo con chiarezza. Ho sentito di Comuni che quest'anno hanno scelto di non esporre il presepe. Sembra che stiamo esagerando" afferma. Per il maestro presepiale, il presepe non è un semplice addobbo, ma un elemento fondante della memoria collettiva. "Il presepe racchiude la nostra identità culturale e la memoria cristiana del Natale. Non è folklore e non è una consuetudine vuota, ma un racconto che continua a parlare alle comunità". Un richiamo che rimette al centro il valore dell'arte presepiale napoletana e il ruolo di San Gregorio Armeno come presidio culturale vivo. "Togliere il presepe dagli spazi pubblici significa togliere un pezzo di ciò che siamo. Difenderlo vuol dire difendere la nostra storia".