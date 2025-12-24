Ricercato per traffico di droga: arrestato dalla polizia Dovrà espiare la pena di 11 anni di reclusione

La polizia ha arrestato alla stazione ferroviaria di Battipaglia, di un uomo originario della Costa d'Avorio, classe 1966.

In particolare, gli agenti della polizia ferroviaria, impegnati nel servizio "Stazioni Sicure", hanno la persona in questione che, alla loro vista, ha tentato di dileguarsi e l'hanno bloccata.

Dagli accertamenti eseguiti, i poliziotti hanno accertato che era destinatario di un ordine di esecuzione di carcerazione per traffico di droga, secondo il quale dovrà espiare la pena di 11 anni di reclusione per traffico di droga.