Napoli: controlli a negozio, chiuso per lavoro in nero e irregolarita' Riscontrata la presenza di un manufatto abusivo adibito a veranda

Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Giugliano-Villaricca, unitamente a personale della Polizia Locale, dell'Asl Napoli 2 e ai tecnici dell'ENEL, hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale a Giugliano in Campania. Nel corso dell'attivita' e' stata riscontrata la presenza di un manufatto abusivo adibito a veranda e accertata la presenza di due lavoratori non in regola. Durante il controllo sono state inoltre sequestrate oltre una tonnellata di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. Per tali motivi, il titolare dell'attivita' e' stato denunciato per commercializzazione di sostanze alimentari non conformi alle normative igienico-sanitarie e per abusi edilizi; sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 18mila euro ed e' stata disposta la chiusura dell'esercizio commerciale.