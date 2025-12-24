Rogo in un palazzo, paura a Napoli ma nessun ferito Le fiamme sono partite da una cantina. Evacuato l'edificio

Un vasto incendio sulle cui cause sono in corso rilievi da parte dei vigili del fuoco si è sviluppato poco dopo le 9.30 a Napoli all'interno di una cantinola al piano terra di un palazzo di vico Pontecorvo, nel quartiere Avvocata. Tanta paura, soprattutto tanto fumo, ma nessun ferito. Le fiamme si sono estese in maniera copiosa imponendo l'evacuazione del fabbricato. Dubbi sull'origine del rogo: non è esclusa la pista dolosa, ma saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco e dei tecnici del Comune a fare chiarezza sull'accaduto. Sul luogo gli agenti del commissariato di Montecalvario.