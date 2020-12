Pozzuoli: chiusi parchi e fiere fino a giovedì Il sindaco prova a prevenir i contagi da Covid-19

A Pozzuoli si continua a lottare contro il contagio, visti anche i numeri che seppur in lieve rallentamento sono comunque ancora preoccupanti. Sono infatti 29 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 302 tamponi analizzati e il numero dei positivi attuali sale a 1677 di cui 20 ricoverati in ospedale, con 640 guariti e 29 decessi.

Il sindaco della città flegrea, Vincenzo Figliolia, ha dunque deciso "a scopo puramente cautelativo ed al fine di prevenire ulteriori occasioni di diffusione del contagio da Covid-19", fino a giovedì 3 dicembre la chiusura dei parchi pubblici (Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo, Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne) e la sospensione delle fiere settimanali di Monterusciello e Rione Toiano e del mercato giornaliero itinerante non alimentare. ùL'ordinanza sindacale prevede anche la chiusura, sempre fino al prossimo giovedì, dei parcheggi Multipiano a via Napoli e Molo Caligoliano al porto e la chiusura a partire dalle ore 15 dell'area parcheggio del Mercato Ittico all'Ingrosso in via Fasano.