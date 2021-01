Arcigay: Don Patriciello semina odio. Solidarietà della Meloni Il caso

"Solidarieta' al parroco di Caivano don Maurizio Patriciello, accusato dall'Arcigay di Napoli di "vomitare odio" ed essere uno 'speculatore sociale' solo per aver espresso la sua posizione sulla decisione del Governo di reintrodurre 'genitore 1' e 'genitore 2'. È esattamente questa la censura dei tolleranti di professione, gli stessi che vorrebbero col ddl Zan introdurre un reato di opinione per punire, mettere in carcere e rieducare chi non piega la testa al pensiero unico. Una follia che continueremo a combattere perche' la liberta' non puo' essere discriminata". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.