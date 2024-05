IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il buon samaritano La squadra azzurra ha fatto del bene a qualunque calciatore, stanziale o solo di passaggio...

Non c'e che dire il Napoli di questa assurda stagione ha proprio deciso di vestire una volta e per sempre agli occhi del mondo i panni del buon samaritano. Ricordate, quello che - unico e solo- si fermò a prestare aiuto a un uomo ferito nella parabola di Gesù? L'esempio è calzante, avendo la squadra azzurra fatto del bene a qualunque calciatore, stanziale o solo di passaggio volesse gioire almeno una volta quest'anno per un gol in serie A. La lista è lunga: Brekalo, Lazovic, Bani, Kovalenko, Racic, Coppola, Frendrup, Cerri, Abraham, Success, Ndoye e Posch. Un premio Nobel per la pace ci starebbe.