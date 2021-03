"Tav Afragola, collegamento stradale diretto e linea bus" Approvata all’unanimità mozione del consigliere regionale Luigi Cirillo

“Con l’approvazione all’unanimità dall’aula del Consiglio regionale della mia mozione sul potenziamento dei collegamenti con la stazione Alta Velocità di Afragola, andiamo nella direzione dei reali obiettivi per i quali è stato progettato quello che rimane un terminal strategico sul territorio regionale.

Grazie alla collaborazione con i colleghi della maggioranza e dell’ufficio di presidenza della Commissione Trasporti, affronteremo finalmente due questioni che rispecchiano le istanze che da tempo raccogliamo sui territori. In primo luogo la viabilità, con il progetto di una via di collegamento stradale diretta con la stazione Av che non incroci, come avviene oggi, quella di accesso a un Centro commerciale di zona, con inevitabili code”. Lo annuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo.

“Inoltre – precisa Cirillo - ho impegnato la Regione Campania a prevedere una linea di trasporti su gomma tra la stazione Av di Afragola e i tanti comuni del comprensorio, come Acerra, Cardito, Casoria, Caivano, Casalnuovo, Frattamaggiore, Crispano, Arzano e Casavatore. Ancora oggi, infatti, chi si muove da quei territori, per questioni logistiche è portato a preferire la Stazione Centrale di Napoli alla più vicina Afragola.

Con una linea di trasporto pubblico dedicata, da un lato alleggeriamo la stazione del capoluogo, dall’altro decongestioniamo il traffico veicolare dalla presenza di veicoli privati che molti passeggeri e pendolari sono costretti a utilizzare per raggiungere il terminal”.