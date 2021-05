Urta donna, non chiede scusa e insulta: rissa sul bus Avrebbe anche lanciato un insulto razzista al marito, senegalese, che reagendo ha scatenato rissa

"Nero di me...". Ci sarebbe anche un insulto razzista alla base di una rissa scoppiata ieri a Ischia. Sono 6 le persone che i carabinieri hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio e lesioni personali gravi. Una famiglia di 5 napoletani viaggiava in autobus, e, mentre il mezzo era in movimento, uno di loro e' inciampato e caduto addosso a una donna in compagnia del marito senegalese. L'uomo non ha chiesto scusa per l'urto violento e il suo comportamento e' stato subito ripreso dal marito della donna. La discussione diventa sempre piu' aspra e parte l'insulto razzista. Il 41enne senegalese - incensurato come tutti gli altri attori della vicenda - ha colpito con un violento pugno al volto il suo contendente. E' in quel momento che gli altri 4 napoletani, tra questi anche una donna, si sono scagliati sul cittadino africano, da anni regolarmente in Italia. L'autista del bus a quel punto ha interrotto la marcia e tentato di placare gli animi, ricevendo in cambio un pugno al petto. Il 41enne se la cavera' con 5 giorni di prognosi mentre il 37enne napoletano che ha ricevuto il pugno faccia dovra' affrontare 30 giorni di riposo per la frattura del setto nasale. Per l'autista dell'autobus, invece, 2 giorni di prognosi.