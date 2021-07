Quartieri spagnoli: accordo firmato tra Foqus e Ambasciata britannica Le città del Regno Unito e Napoli più vicine per scambiare e produrre insieme innovazione sociale

Firmato oggi a Napoli, presso la sede della Fondazione di via Portacarrese a Montecalvario, l’Ac da parte di Rachele Furfaro, Presidente Foqus e Jill Morris, aAmbasciatore britannico in Italia, cordo di Collaborazione culturale e sociale tra l’Ambasciata britannica in Italia e Foqus, la Fondazione che dal 2013 opera per lo sviluppo dei Quartieri Spagnoli. L’Accordo inaugura l’impegno delle due organizzazioni a lavorare insieme per sviluppare, condividere e trasferire tra Napoli e le città del Regno Unito (sarà Glasgow la prima) le migliori pratiche e progetti innovativi, sostenibili, di inclusione sociale e di rigenerazione urbana.

L’Accordo, pluriennale, prevede anche la promozione della cultura, dell’arte e delle industrie creative favorendo, laddove possibile, anche scambi di natura artistica tra il Regno Unito e l'Italia.

La sigla dell’accordo da parte di Rachele Furfaro, Presidente Foqus, e Jill Morris, Ambasciatore britannico in Italia, si è tenuta presso la sede di Foqus, nell’ambito di una giornata che vede la partecipazione, tra gli altri, del Ministro per l’Ambiente britannico Lord Goldsmith e il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna.

“La sigla dell’accordo tra Foqus e l’Ambasciata del Regno Unito in Italia – afferma il Ministro Carfagna - è una straordinaria opportunità e mi riempie d’orgoglio che questa importante collaborazione parta da Napoli e dai Quartieri Spagnoli. Realtà come Foqus vanno sostenute e incoraggiate: investendo in formazione, cultura, integrazione è possibile creare un circolo virtuoso che migliora il contesto sociale, dà lavoro e toglie linfa alla criminalità. Ringrazio l’Ambasciatore Jill Morris per il suo impegno e per la grande sensibilità per le tematiche sociali e culturali. Sono iniziative come questa che confermano come la collaborazione tra Italia e Regno Unito, nonostante la Brexit, abbia ancora grandi margini di sviluppo, a beneficio dei rispettivi popoli”.

L’Accordo da un lato sancisce il riconoscimento, da parte della rappresentanza istituzionale del Regno Unito, del valore dell’ampio programma di rigenerazione urbana a carattere educativo portata avanti dal 2013 nei Quartieri Spagnoli da Foqus e dalle cooperative, associazioni e gli enti che vi partecipano; dall’altro certifica il passaggio di scala di esperienze e problematiche urbane da una dimensione prettamente locale, a una più ampia dimensione internazionale.

“In questi anni – commenta Rachele Furfaro, Presidente della Fondazione Foqus - abbiamo avuto diverse occasioni per incontrare e confrontarci con istituzioni, enti, esperienze britanniche impegnate come la nostra Fondazione sui temi dello sviluppo e dell’innovazione sociale. L’Accordo che oggi sigliamo con l’Ambasciata consente a Foqusdi dialogare e costruire nuove progettualità con i più interessanti progetti di rigenerazione sociale, produttiva e urbana del Regno Unito, permettendoci di arricchire professionalità, relazioni, reti collaborative. Questa iniziativa si muove nella consapevolezza di quanto oramai problematiche, questioni, fragilità sociali di città e quartieri europei siano tra loro sempre più simili e, di conseguenza, i programmi e i progetti più incisivi e innovativi siano da condividere, mettendo in campo una rete internazionale di competenze ed esperienze sul campo”.

“I nostri Paesi – commenta l’Ambasciatore Jill Morris - hanno una responsabilità in più nell’impegno post-pandemia di ricostruire meglio, o build back better: le nostre presidenze parallele di G7 e G20 e quella congiunta di Cop26 - la Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima che si terra a Glasgow a novembre – rappresentano un’occasione più unica che rara per spingere l’intera comunità internazionale a puntare al conseguimento di obiettivi molto ambiziosi per preservare il nostro pianeta.” L’ambasciatore ha proseguito dicendo: “sono molto felice di avere Foqus come partner in questo ambito: una fondazione come questa merita tutto il nostro sostegno. Sono sicura del successo della collaborazione che inauguriamo stasera, i cui ottimi frutti raccoglieremo e festeggeremo insieme, ponendo piccoli, ma fondamentali mattoni alla base della costruzione di società più eque, sostenibili e prospere”.

L’Accordo prevede un intenso interscambio attivo e reciproco di esperienze tra programmi di riqualificazione urbana di città del Regno Unito e il programma applicato nei Quartieri Spagnoli. Tra le prime attività che prenderanno avvio in questi giorni, si segnalano:

“After the Pandemic” - Foqus sarà riconosciuta come “Naples sister site” del progetto “The Lateral North” per Greater Pollock (il grande quartiere scozzese di Glasgow, che ha sofferto imponenti dismissioni industriali, dove sarà riqualificata un’area verde seguendo metodologie partecipative e collaborative).

“Walking Forest” – una delegazione di donne di Napoli, coordinate da Foqus, sarà coinvolta direttamente a settembre, a Coventry, nell’ambito del programma City of Culture (Coventry è capitale della cultura del Regno Unito 2021) in un evento di promozione della rete internazionale femminile che da Coventry sta toccando molte città, per connettere, studiare, promuovere le forme dell’attivismo femminile

“Eden Project North, UK”, Morecambe – collaborazione e scambi con il complesso dell’Inghilterra del Nord che sta ridisegnando per il nuovo secolo la destinazione e l’identità di un luogo che fu famoso per il turismo e ora si rigenera su basi educative, ambientali, di comunità.