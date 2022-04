Ricci (Cgil): "Con Mattarella per difendere il nostro territorio da illegalità" Il segretario generale: "Oggi qui anche per ricordare che va riconquistata la Pace"

"Ad Acerra, alla cerimonia ufficiale del 25 aprile con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non solo ricordiamo i 77 anni dalla liberazione della citta', il sacrificio delle donne e degli uomini per la democrazia e contro l'oppressione tedesca, ma anche per ricordare che va riconquistata la Pace per il popolo ucraino fermando questa guerra". Cosi' il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, a margine della visita ad Acerra del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 77 anniversario della Liberazione. "Oggi come allora - ha detto Ricci - va difeso il nostro territorio violato da illegalita' e ingiustizie, soprattutto attraverso il lavoro come strumento contro le diseguaglianze e riaffermando i diritti democratici e antifascisti". "Ci auguriamo - ha concluso il segretario generale Cgil Napoli e Campania - che l'attenzione del Presidente Mattarella oggi in questa citta' possa davvero rappresentare lo stimolo piu' importante per il riscatto, lo sviluppo e modernita' per dare speranza ai giovani, alle donne e a tutti i cittadini di questa terra".