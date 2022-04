De Luca a Mattarella: "Oggi vanno recuperati valori della Resistenza" Il Governatore: "Ci auguriamo un 25 aprile senza immagini come quelle dell'Ucraina"

"Anche nel Sud abbiamo avuto innumerevoli episodi di Resistenza contro il nazifascismo, anche la Repubblica dell'antifascismo è stata 'una' e tra le cose da recuperare c'è il sentimento di unità nazionale che è andato estenuandosi in questi anni. Dobbiamo recuperare i valori di fondo della Resistenza, per troppi anni le celebrazioni del 25 Aprile sono state una sorta di liturgia stanca, comprendiamo oggi, anche per le drammatiche vicende dell'Ucraina, che ci sono valori fondamentali e che vanno recuperati se vogliamo avere un futuro, fondamentalmente i valori espressi dalla resistenza, in primo luogo l'unità popolare". Così Vincenzo De Luca, governatore della Campania, nel corso della cerimonia del 77° anniversario della Liberazione ad Acerra alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Ci auguriamo che si possa celebrare in futuro - ha aggiunto - un 25 Aprile senza avere nel cuore le immagini di questa tragedia determinata dall'invasione in Ucraina. Ci auguriamo che possa prendere respiro la ragione umana e si possano ritrovare le strade della pace e del dialogo".