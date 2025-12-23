La Supercoppa al "Maradona" il 7 gennaio nella gara contro il Verona Oggi giorno di riposo dopo il rientro dall'Arabia, domani la ripresa degli allenamenti

Un Natale ancora più bello per i tifosi del Napoli, con la Supercoppa da mettere idealmente sotto l'albero. Questo il regalo che Conte e gli azzurri hanno fatto, anche un po' per farsi perdonare qualche scivolone di troppo in campionato e in Champions League. Ma il trionfo di Riyad può essere l'occasione per ripartire, si spera sotto una luce diversa: il recupero degli infortunati, ma anche una maggiore continuità in campionato e in Europa, limitando le sconfitte e le prove opache. E poi c'è anche la Coppa Italia, con il Napoli in lotta per un improbabile triplete, ma che fa capire come la stagione può diventare esaltante.

Due trofei vinti nell'anno solare: non accadeva dai tempi di Maradona. Antonio Conte si conferma garanzia di successi e di vittorie. La squadra è rientrata di buon mattino in città con la coppa tra le mani del capitano Di Lorenzo, ma per vedere il trofeo al "Maradona" bisognerà aspettare la prossima partita in casa, il 7 gennaio contro il Verona. Intanto il Napoli è atteso da altre due trasferte: domenica in casa della Cremonese e poi ancora in trasferta, all'Olimpico contro la Lazio. Da domani si torna al lavoro alla ricerca della continuità e di un rilancio concreto senza colpi a vuoto.