Manfredi va in Sinagoga e rinsalda l'amicizia Napoli-Israele Domani importante appuntamento nel polo hi tech di San Giovanni a Teduccio

Quella tra Napoli e Israele è un'amicizia lunga duemila anni che si rinsalderà con una due giorni di appuntamenti. Il primo si è tenuto oggi con la visita del sindaco Gaetano Manfredi alla Sinagoga. Accompagnato dall'ambasciatore d'Israele in Italia, Dror Eydar, il primo cittadino di Napoli ha fatto visita per la prima volta alla comunita' ebraica numericamente piu' rilevante a sud di Roma. Nel corso della visita la fascia tricolore ha conferito una targa a Tullio Foà, 88enne che ha portato la sua testimonianza ai tempi delle leggi razziali del 1938. Il sindaco, inoltre, ha ricordato il ruolo ricoperto dagli ebrei partenopei in occasione delle “quattro giornate di Napoli”. «Quella rivolta popolare - ha ricordato Manfredi - consentì non solo la liberazione dal Nazismo ma anche di riaffermare un principio di autonomia che e' un sentimento storico della città».

Ma il rapporto tra Napoli e Israele si rinsalderà anche attraverso l'iniziativa in programma domani nel polo hi tech di San Giovanni a Teduccio: 23 imprese israeliane si confronteranno con il know how made in Napoli per discutere dell'agricoltura del futuro. «Abbiamo voluto che l'appuntamento di domani si svolgesse a Napoli e non a Roma – ha l'ambasciatore israeliano Eydar - perchè il Sud Italia condivide condizioni climatiche simili a quelle di Israele e di tutto il Mediterraneo».