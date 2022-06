AMOS Partenio, boom di visite per la giornata della prevenzione a Cicciano Ambulatori allestiti presso l'I.C. Bovio Pontillo

Grande successo per la giornata di prevenzione organizzata dall’Amos Partenio ieri, venerdì 3 giugno, a Cicciano.



Presso l’I.C. Bovio Pontillo Pascoli sono stati allestiti gli ambulatori delle visite gratuite, ai quali hanno partecipato i senologi Carlo Iannace e Giuseppe Amaturo, la nutrizionista Angela Ferone, l’audioprotesista Francesco Topo e il dermatologo Raffaele Iandoli.

Tantissime le persone che si sono sottoposte ai controlli gratuiti, credendo nel grande valore della prevenzione.



L’Amos Partenio ringrazia come sempre i medici che operano instancabilmente, il Sindaco di Cicciano Giovanni Corrado, tutta l'Amministrazione comunale, l' Associazione Laboratorio Civico del luogo con il responsabile Vincenzo Ardolino e il presidente prof. Armando Miele, la prof.ssa Caiazzo Maria Dirigente Scolastico.

Occasione anche per festeggiare il nuovo ruolo da Primario della Breast Unit dell’ospedale Moscati di Avellino, conferito al nostro caro dottor Carlo Iannace che porta avanti, con grande professionalità ed entusiasmo, l’azione di prevenzione su tutto il territorio provinciale e non solo.

Consegnate anche le t-shirt dell’Ottava Camminata Rosa che si terrà il prossimo 18 settembre, come sempre da Mercogliano ad Avellino, marciando insieme per la vita.

Per i prossimi appuntamenti con la prevenzione, segui le pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania. E ricorda, la prevenzione salva la vita.