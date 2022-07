Nei Giardini di Augusto la prima edizione di "Mod'Arte interpreta Capri" Domenica 10 luglio l'evento promosso dal Rotary Club di Capri e dalla G.A.R. Eventi

Sale l'attesa per l'evento "Mod'Arte interpreta Capri" Omaggio alla Bellezza che si svolge nella magnifica location dei Giardini di Augusto il 10 luglio alle ore 20, un evento promosso dal Rotary Club di Capri diretto dalla Presidente Luisa Federico e dalla G.A.R. Eventi di Giovanna Azzaro, una manifestazione per gli amanti della moda, della cultura e dello spettacolo all’insegna della solidarietà e del sostegno umanitario.

La panoramica terrazza, sospesa tra cielo e mare, punto nodale dell’evento, diverrà per una sera passerella di note firme, tra cui la Maison Gianni Molaro Haute Couture, la Maison Celestino, la stilista romana Eleonora Altamore e, per aggiungere un tocco di stile caprese, le creazioni di Y’am Capri di Valeria De Gregorio e Bottega Capri della Famiglia Iodice.

La sfilata sarà presentata dalla conduttrice e attrice Patrizia Pellegrino. Nel suggestivo scenario che da un lato guarda la strada nella roccia, Via Krupp, e dall’altro la baia di Marina Piccola con gli iconici Faraglioni, a cento anni di distanza dal primo “Convegno del Paesaggio” voluto dall’allora Sindaco Edwin Cerio, l’attore Paolo Cresta interpreterà alcuni frammenti del discorso provocatorio e di rottura del poeta futurista Marinetti.

L’evento, patrocinato dal Comune grazie al supporto del Sindaco Marino Lembo, dell’Assessore ai Beni Culturali e Monumentali Paola Mazzina e del Consigliere al Turismo Ludovica Di Meglio, vuole in primo luogo sottolineare come lo stile che ancora oggi chiamiamo Capri sia nato principalmente grazie ai tanti sarti ed artigiani che abitavano l’isola sin dagli anni ’50; inoltre, si pone l’obiettivo di mantenere vivi la memoria e l’impegno speso per la tutela del paesaggio, ricordando il continuo bisogno di preservarlo nella ricerca di un sistema in grado di tutelare l’ambiente. Un tema oggi presente non solo nell’agenda delle principali istituzioni politiche europee, ma nel pensiero e nel cuore dell’opinione pubblica.

Intorno a questo concetto ruotano i premi e i riconoscimenti che verranno assegnati nel corso della serata. Uno zoom sulle nuove tendenze senza dimenticare il ruolo essenziale costituito dall’impegno sociale. Proprio in quest’ottica l’evento avrà un fine solidale rivolto alla raccolta fondi Rotary Capri, da sempre attento alla comunità locale, e recentemente impegnatosi nell’acquisto di un’opera, dal forte valore evocativo, per sostenere una causa benefica in Costa D’avorio.

Durante la serata di gala verrà conferito un premio culturale a personalità distintesi nel campo della moda, della cultura e dello spettacolo, un premio all’imprenditoria ed un riconoscimento alla medicina. Lo spettacolo verrà infine condito dall’ironia dall’attore comico Manlio Dovì.