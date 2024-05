Niente Osimhen nell'ultimo disperato assalto all'Europa L'attaccante nigeriano non ci sarà venerdì a Firenze

Brutte notizie in casa Napoli. Victor Osimhen non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo con i compagni a Castelvolturno, sottoponendosi solo a terapie dopo il problema muscolare accusato contro il Bologna. Sembra a questo punto sicura la sua assenza per la sfida alla Fiorentina al Franchi venerdì alle 20:45. Una partita che è un vero e proprio spareggio per l'ottavo posto e la conseguente qualificazione in Conference League. Il Napoli è al momento nono, due punti dietro ai viola in classifica. Solo una vittoria può tenere vive le speranze di qualificazione, anche se potrebbe non bastare.

I toscani hanno infatti una partita da recuperare con l'Atalanta a fine campionato. L'ottavo posto servirebbe anche a evitare i due turni supplementari di Coppa Italia, di cui il primo ad agosto. un inconveniente che potrebbe cambiare le date del secondo ritiro estivo, quello in Abruzzo. Ne parlerà domani in conferenza stampa il presidente De Laurentiis, che sarà sottoposto anche a domande sul nuovo allenatore: aumentano i riscontri su Conte, con cui ci sarebbe una trattativa in atto. Dovrebbe essere lui il prescelto per il rilancio azzurro.