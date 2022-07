Covid-19, riprende la campagna vaccinale dell'Asl Na3Sud, tutti gli appuntamenti Per le quarte dosi si parte con gli open day dedicati a Sorrento, Castellammare di Stabia e Nola

Da oggi pomeriggio riprende la campagna vaccinale anti-covid da parte dell'Asl Napoli 3 Sud e il primo appuntamento è a Sorrento, in Piazza Lauro, dalle ore 17 alle 21 per somministrare le quarti dosi agli aventi diritto, cioè alle fasce più deboli e fragili e agli ultrasessantenni.

L'obiettivo è quello di frenare l'espansione dei contagi che si stranno registrando orami a ritmo incessante determinando anche criticità nel fornire l'assistenza ai casi più gravi. L'operazione si ripeterà il 2 agosto nella stessa fascia oraria.

Dopo Sorrento sarà la volta di Castellammare di Stabia, venerdì 22 agosto a Marina di Stabia dalle ore 9 alle 13 e dalle 17 alle 20. Il 5 agosto l'appuntamento è a Nola, a Vulcano buono, dalle ore 9 alle 13 e dalle 17 alle 20.

Si tratta dei primi quattro appuntamenti per altrettanti open day vaccinali per la somministrazione delle quarte dosi (second booster) del vaccino anto covid 19 organizzati dall’Asl Napoli 3 Sud ma anche per quanti non avessero ancora completato il ciclo primario o non avessero effettuato il booster.

Al momento l’accesso è diretto (senza prenotazione) e aperto a tutta la platea avente diritto: ultrasessantenni, fragili e anziani trascorsi 120 giorni dalla somministrazione della prima dose di richiamo (dose booster) o dall’ultima infezione da covid successiva al richiamo (data tampone positivo).

Raddoppiano anche gli equipaggi, coordinati dal responsabile dottor Antonio Coppola, dedicati alle somministrazioni domiciliari che passano da cinque a dieci. Questo per far fronte alla richieste in forte aumento da parte delle persone fragili non deambulanti.

Intanto proseguono le attività vaccinali sul territorio aziendale. Da fine luglio verrà riattivata la vaccinazione tramite prenotazione del paziente sulla piattaforma dedicata. In questo modo si potrà decidere in autonomia la sede, il giorno e l’orario della somministrazione del vaccino al fine di evitare assembramenti e lunghe attese. Per gli anziani offerta anche la possibilità del drive-in per evitare stanchezza ed eccessiva esposizione al caldo.

Per accedere alle modalità, informazione e orari consultare la pagina dedicata del sito web aziendale: https://www.aslnapoli3sud.it