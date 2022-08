Torre del Greco, all'ospedale "Maresca" la nuova Tac grazie ai fondi del Pnrr Nuove tecnologie per una diagnostica sanitaria d'eccellenza al servizio dell'utenza

La sanità che si rinnova anche grazie al PNRR e alle nuove opportunità grazie alle quali nuove e più sosfisticate attrezzature vengono acquistate e messe al servizio dell'utenza. L'Asl Napoli 3 Sud si accinge a collaudare (il 4 agosto) la nuovissima TAC destinata al reparto di Radiologia e al Pronto Soccorso dell'ospedale "Maresca" di Torre del Greco.

Si tratta del primo dei numerosi aggiornamenti tecnologici autorizzati dalla Regione Campania per il PNRR in favore dell'Asl Napoli 3 Sud, un sistema di produzione Siemens a bassa dose radiante, di ultimissima generazione a 128 strati in grado di poter acquisire immagini radiologiche in tempi molto ridotti rispetto ad analoghi dispositivi, aumentando la qualità diagnostica e minimizzando il disagio per i pazienti.

Lo stesso sistema all’occorrenza può eseguire anche Cardio Tac per supportare le attività di pronto soccorso. Questa apparecchiatura si colloca all’interno di un percorso di cure ad elevato impatto sociale in quanto consentirà di trattare pazienti fragili provenienti dal Centro Autismo allocato nello stesso ospedale torrese, anche sotto sedazione per l’esecuzione di Tac dentale, altrimenti non eseguibile con i classici sistemi OPT che richiedono estrema collaborazione del paziente.

Siamo davanti a un deciso passo in avanti sulle tecnologie disponibili nel nosocomio torrese, afferma la Direzione Strategica Asl Napoli 3 Sud, che si colloca in un piano di ammodernamento già avviato da circa un biennioe che ha visto l’implementazione tra le altre di Ecotomografi, Ecocardiografi, di un nuovo Tavolo Telecomandato digitale a bassa dose, di un avanzato sistema di dermatoscopia oncologica, di nuovi sistemi di sterilizzazione del materiale chirurgico e non solo, oltre al rafforzamento tecnologico della Endoscopia del nosocomio, punto di riferimento nel panorama Campano.