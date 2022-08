Napoli: Vomero in lutto per la morte di un decano dei commercianti Addio a Luigi Guerrera, titolare della nota tabaccheria De Santis

"Una notizia che sta destando profonda commozione e cordoglio tra i numerosi vomeresi che, nel corso di tanti lustri di attività, hanno avuto occasione di conoscerlo e di apprezzarne le doti umane e professionali - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero -. Mi riferisco a uno dei decani dei commercianti del quartiere collinare, Luigi Guerrera sposato de Santis, nato 86 anni fa, commerciante di articoli da regalo e gallerista d'arte per 60 anni, titolare della storica tabaccheria De Santis, posta in via Scarlatti, 177, conosciuto e benvoluto da tutta la comunità, non solo collinare “.

Capodanno, con l’occasione, formula le più sentite condoglianze alla famiglia del commerciante deceduto, la quale continua a portare avanti l’attività. I funerali si svolgeranno domani, alle 11:30, nella chiesa di San Gennaro in via Bernini.