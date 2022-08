Il ferragosto a tavola con le Pere 'e Mast'Antuono e la Melanzana al cioccolato Festa dell'Assunta con i dolci della tradizione gastronomica in Penisola Sorrentina

Per una Festa dell'Assunta che si rispetti sulle tavole del ferragosto in Costiera non può mancare, tra i tanti gustosi piatti della tradizione, il dessert fatto di "Pere Masta'Antuon" e "melenzane al cioccolato".

Sono delizie per palati raffinati che trasformano un frutto e un ortaggio in dolci di tradizioni che resistono nel tempo e che nel giorno di ferragosto non possono mancare a conclusione dei lauti pranzi della più importante festa dell'estate.

La pera, piccola e rotondeggiante, è una varietà peculiare della Penisola Sorrentina, ma non solo, di ottima consistenza e molto profumata.

Viene svuotata della polpa e preparata in due versioni: una con rimpasto di macinato, pane, pinoli, parmigiano e pecorino cucinato con pomodoro san marzano; l'altra con impasto di ricotta, pasta di mandorla e ricoperte di cioccolato fuso.

La seconda specialità di ferragosto, che trova la sua culla nella costiera sorrentino-amalfitana, è la melanzana al cioccolato, versione dolce della parmigiana. Gli ingredienti della tradizione sono la melanzana, svuotata della polpa e utilizzata per amalgamare cacao, noci tritate, frutta candita, pinoli. In tutto innaffiato col cioccolato e messa a raffreddare per almeno due ore in frigorifero prima di servirle.

Nella foto di Salvatore Pollio, cultore della pera 'e Mast'Antuono, la pirofila con le pere pronte per essere servite.