Massa Lubrense, il "Premio Vervece 2022" alla nave-scuola "Amerigo Vespucci" Giovedì 8 settembre la cerimonia con la consegna del premio al comandante della Vespucci

Quest'anno la tradizionale cerimonia in onore della Madonnina del Vervece, nelle acque bandiera blu di Massa Lubrense, si colora di un fascino particolare per la partecipazione della nave-scuola Amerigo Vespucci cui la giuria del Premio Vervece, indetto dall'omonima Fondazione, ha assegnato l'onorificenza.

Sarà il comandante della Vespucci che ritirerà il Premio giovedì 8 agosto alle 10.30 nella Piazza Vescovado cui farà seguito la processione che condurrà la statua della Madonna dalla Cattedrale al Vervece dove i sub di tutte le forze armate la ricollocheranno sullo scoglio posto a 12 metri di profondità.

“Siamo orgogliosi ed emozionati di ospitare al largo del Vervece la nave simbolo della marineria italiana – ha spiegato il sindaco Lorenzo Balducelli - I numerosissimi uomini di mare del nostro paese, i vecchi emigranti, i nostri ragazzi, attualmente imbarcati su navi militari e mercantili, saranno fieri di questa presenza prestigiosa di Nave Vespucci, al largo dello scoglio del Vervece, la cui Madonna sommersa veglia da sempre sulle proprie attività”.

"Saranno gli allievi dell’Istituto nautico “N. Bixio”di Piano di Sorrento con una propria imbarcazione a vela in acqua al Vervece a ridosso della Vespucci ed i ragazzi dell’istituto comprensivo “Bozzaotra” di Massa lubrense – come ha spiegato Gaetano Milone Presidente della Fondazione Vervece – a raccogliere il testimone per continuare a tenere vivo il messaggio di solidarietà umana partito nel lontano 1975, con la posa della Madonna sommersa a 12 metri di profondità, dallo scoglio del Vervece".

La nave getterà l'ancora nel mare di Massa Lubrense per la durata dell'evento dopodichè farà rotta a Ischia per le celebrazioni organizzate in occasione del 168° anniversario dell'apertura del porto voluta dai Borboni.

Quest'anno il premio giornalistico è dedicato a Francesco De Notaris e a Marcello Milone che hanno sempre sostenuto questa manifestazione che ha avuto inizio nel 1974 con il record di immersione del sub Enzo Maiorca al largo dello scoglio del Vervece.

L'anno successivo fu collocata a 12 metri di profondità la statua della Madonna che è protettrice dei sub, degli uomini di mare, delle persone scomparse. Domenica 11 settembre a conclusione dell'evento sarà celebrata la santa messa col rito della deposizione della corona di alloro alla Madonnina.