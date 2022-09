Casalnuovo, dal Comune 300mila euro per le bollette del gas alle famiglie povere Da domani via al bando per accedere alla misura di sostegno

Il Comune di Casalnuovo di Napoli ha stanziato a sostegno delle famiglie 300mila euro per il «bonus energia comunale» per il pagamento delle utenze domestiche, e da domani sarà possibile presentare le richieste di erogazione del contributo straordinario. Il bonus sarà destinato ai nuclei familiari residenti a Casalnuovo, di qualunque composizione.

Per il sindaco Massimo Pelliccia "È un modo concreto per stare vicini alle famiglie già provate dall’emergenza Covid. Le famiglie da sole non possono più sostenere spese così elevate, ed è proprio per questo che abbiamo deciso di stanziare queste risorse in favore dei nuclei familiari che affrontano difficoltà economiche dovute alla perdita del lavoro e non solo. Conosciamo bene i problemi della nostra comunità, così domani faremo partire il bando per dare ai cittadini la possibilità di accedere a questamisura di sostegno economica straordinaria»