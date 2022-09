Massimo Di Maio, in bici da Torino a Sorrento per la ricerca oncologica L'impresa del medico di Sorrento che ha percorso in bicicletta il tragitto da Torino alla Costiera

di Vincenzo Califano

Obiettivo dell'impresa quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sul sostegno alla ricerca scientifica in oncologia. Direttore di oncologia medica all'Ospedale Mauriziano, DI Maio ha inteso destinare i fondi alla Fondazione Scientifica Mauriziana